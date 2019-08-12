Средний чек россиян упал до минимума за год

12 августа 2019     15
Средний чек россиян упал до минимума за год

Средний чек российских покупателей при покупках в магазине сократился по итогам июля.

Как следует из данных, опубликованных исследовательским холдингом «Ромир», средний чек в среднем стал меньше на 10 рублей.

Это говорит о том, что один поход в магазин стал обходиться примерно на 1,8% дешевле, чем месяцем ранее, говорится в исследовании.

«Показатель достиг минимальных значений с августа прошлого года, когда средний чек составлял 537 рублей», — сообщает пресс-служба холдинга.

Эксперты связывают происходящее с сезонным фактором. В конце лета падают цены на овощи и фрукты, кроме того люди собирают урожай на садовых и приусадебных участках и в личных хозяйствах.


Понедельник, 12 августа 2019 г. 227

Источник: Портал Информер

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