Средняя зарплата севастопольских учителей составляет 40 тысяч рублей

1 августа 2019     12
Средняя зарплата севастопольских учителей составляет 40 тысяч рублей

Севастопольские врачи во втором квартале текущего года получали в среднем почти 60 тысяч рублей в месяц.

Зарплата среднего медицинского персонала – более 30 тысяч рублей. Такие данные приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

«Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за 2019 год, 2 квартал. Город федерального значения Севастополь – всего 58 817 рублей», – сообщает Крымстат.

При этом зарплата у врачей зависит от формы собственности организации: федеральная – 54 550 рублей, субъектовая – 59 824 рубля.

«Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за 2019 год, 2 квартал. Всего – 30 479 рублей», – говорится в сообщении.

При этом в федеральных учреждениях зарплата составляет 29 634 рублей, а в субъектовых – 30 625 рублей.

Ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев приводил данные о средней зарплате в регионе – 33 тысячи рублей.


Четверг, 1 августа 2019 г. 196

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Средняя зарплата севастопольских учителей составляет 40 тысяч рублей
Средняя зарплата севастопольских учителей составляет 40 тысяч рублей

Севастопольские врачи во втором квартале текущего года получали в среднем почти 60 тысяч рублей в месяц. Зарплата среднего медицинского персонала – более 30 тысяч рублей. …


ТОП горячих крымских событий в августе 2019 года
ТОП горячих крымских событий в августе 2019 года

Самые яркие фестивали в августе 2019 года в одном материале. Выберите, что вам нравится, и не теряйте время зря! Рыцарский …


В Севастополе проходит сбор урожая ежевики
В Севастополе проходит сбор урожая ежевики

На поддержку сельскохозяйственных предприятий Севастополя в этом году город потратит почти полмиллиарда рублей. Субсидирование фермеров – один из способов увеличить …


В Севастополе стартовал Кубок командующего ЧФ по регби
В Севастополе стартовал Кубок командующего ЧФ по регби

Севастополь впервые принимает соревнования по регби на кубок командующего Черноморским флотом. Бороться за него в течение двух дней будут команды …


Ольга Дронова: «Районный избирком блокирует решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации»
Ольга Дронова: «Районный избирком блокирует решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации»

Гагаринская территориальная комиссия (ТИК), в нарушении законодательства о выборах, назначила новую проверку подписных листов избирателей в поддержку Ольги Дроновой на выборах в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты