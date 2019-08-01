Средняя зарплата севастопольских учителей составляет 40 тысяч рублей

Севастопольские врачи во втором квартале текущего года получали в среднем почти 60 тысяч рублей в месяц.

Зарплата среднего медицинского персонала – более 30 тысяч рублей. Такие данные приводит управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю.

«Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за 2019 год, 2 квартал. Город федерального значения Севастополь – всего 58 817 рублей», – сообщает Крымстат.

При этом зарплата у врачей зависит от формы собственности организации: федеральная – 54 550 рублей, субъектовая – 59 824 рубля.

«Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за 2019 год, 2 квартал. Всего – 30 479 рублей», – говорится в сообщении.

При этом в федеральных учреждениях зарплата составляет 29 634 рублей, а в субъектовых – 30 625 рублей.

Ранее и.о. губернатора Михаил Развожаев приводил данные о средней зарплате в регионе – 33 тысячи рублей.





Четверг, 1 августа 2019 г. 196

Источник: Портал Информер