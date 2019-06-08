Срочная информация для Дмитрия Саблина, которая пока не кричит из гнилых могил прошлого

На политической карте Севастополя перед парламентскими выборами снова вырисовываются незатейливые “бартеры”, несущие выгоду самим “незатейникам”, но никак не городу и его жителям.

Осенью текущего года пройдут выборы депутатов в заксобрание Севастополя.

Поскольку народный рейтинг действующих парламентариев уже, как говорится, ниже плинтуса, чистка рядов предстоит тотальная.

Но выясняется, что нынешним “прозаседавшимся” депутатам ЗС мало провальных пяти лет: бумажных склок с правительством Севастополя, бесконечных торжеств и раутов, самолюбования в прессе и выступлений на парадах при полной политической инфантильности.

Некоторые соратники бывшего “народного мэра” Алексея Чалого не в состоянии признать полноту своего фиаско. Они решили продолжить эксплуатацию высокого статуса, оставшись в заксобрании на второй срок.

Спикеру ЗС Севастополя Екатерине Алтабаевой, депутатам Татьяне Щербаковой и Михаилу Чалому не стыдно фактически выпрашивать индульгенцию у избирателей, большинство из которых давно не скрывают глубокого разочарования в “оптовых” избранниках 2014 года.

Их обещаниям тогда поверили, не особо вникая в пафосные искрометные концепции самого “команданте”, который протащил в ЗС “своих”, и этим сразу парализовал половину парламента невозможностью иметь собственное мнение.

А зачем севастопольцам у власти безголосые, ничего не решающие марионетки?

В 2019 году обмануть горожан будет уже намного труднее. Но попытка же – не пытка, и наряду с “бывалыми” фарисеями к власти рвутся свежие кадры, не особо, впрочем, напрягая фантазию относительно свежести обещаний и планов-ураганов.

В севастопольском отделении партии “Единая Россия” 26 мая из 110 участников предварительного голосования были выбраны 24 кандидата на выборы в ЗС.

По итогам праймериз единороссы заявили, что выбрали “самых достойных”. Самых ли? И какие критерии повлияли на выбор?

Каким образом, например, затесался в потенциальные депутаты 23-летний Максим Мандрицкий, сын главы ассоциации рекламщиков Крыма и Севастополя Ланы Самарской?

Бизнес-семья Самарской-Мандрицких владеет десятками рекламных конструкций, в бизнес вовлечены её муж Юрий Мандрицкий, владеющий несколькими компаниями с основным направлением “деятельность рекламных агентств”, и сын Максим, который, в частности, является соучредителем и гендиректором принадлежащего Самарской ООО “Крым Контакт”.

23-летний бизнесмен-магистрант Мандрицкий метит в городской парламент.

Компания была создана в 2006 году, зарегистрирована по адресу: улица Пархоменко, 17, и занималась наружной рекламой.

К 2017 году, когда власти города-героя, наконец, решили очистить улицы и пригородные трассы от рекламного хаоса, ООО “Крым Контакт” принадлежали уже несколько сотен конструкций только в Севастополе, помимо рекламных площадей в соседней республике Крым.

Полтора года назад в городе насчитывалось более 1200 объектов только наземной рекламы, причем большинство – не соответствовали ГОСТу и находились в ужасном техническом состоянии: ржавые, обшарпанные, покосившиеся.

Была утверждена новая схема размещения рекламных конструкций, изменены правила их установки и эксплуатации, а общее число рекламных объектов пообещали сократить до 350 таким образом: сначала все снести, а потом провести конкурс и размещать уже согласно утвержденным нормам.

Поскольку сроки разрешительных документов давно истекли, все оставшиеся – уже “нелегалы”. И их, действительно, активно сносят.

Но “самарско-мандрицкие” почему-то демонтировать не торопятся.

Билборды клана Самарской-Мандрицких сносить не торопятся

–>

И на сайте ООО “Крым Контакт” по-прежнему предлагаются к использованию более семисот рекламных плоскостей, карта города практически забита “семейным” имуществом.

На весь Севастополь оставляют три сотни рекламных конструкций, а у Мандрицкого их – более семисот.Ранее были предположения, что в заксобрание попытается попасть сама рекламная мадам, состоящая в политсовете регионального отделения “Единой России”. Но она решила пристроить в орган власти своего смышленого акселерата.

Елена (Лана) Самарская – политик, бизнесвумен и мама кандидата в кандидаты.

–>

У “ИНФОРМЕРа” много информации о деятельности этой дамы. Кипр…левые паспорта… и многое другое. ФСБ уже в курсе!”

–>

Максим Мандрицкий родился 10 января 1996 года и окончил после школы Московский госуниверситет по специальности “государственное муниципальное управление”, также он является магистрантом Санкт-Петербургского госуниверситета с программой “экономическая политика в сфере государственного регулирования”.

Теперь отпрыск рекламной монополии вдруг озаботился политической карьерой.

“Я имею опыт деятельности в различных сферах, с 14 лет веду предпринимательскую деятельность, являюсь действующим советником председателя профильной ассоциации”, – заявляет кандидат в депутаты регионального заксобрания, представляя свою предвыборную программу.

Далее Мандрицкий-второй около восьми минут эпатирует публику чистотой помыслов и готовностью к бытовому подвигу.

Бравым тоном комсомольского функционера он аккуратно перечисляет социальные и патриотические проекты, к которым когда-либо имел хоть какое-то отношение, ловко жонглирует давно намозолившими уши местным жителям словесными конструкциями вроде “человеческие ресурсы”, “работа с молодежью”, “кадровая база” и “связь с населением”.

–>

Судя по тому, как Мандрицкий, зачитывая свою программу, произносит слово “дОсуг” – именно так, с ударением на “о”, знакомится он с ней вместе со слушателями, иначе кто-нибудь из грамотных старших товарищей непременно заранее поправил бы юного кандидата.

Но даже если он просто не хочет произносить это слово правильно, остальной текст звучит не менее чуждым оратору, являясь кондовым винегретом из сотен ранее списанных друг у друга амбициозными севастопольскими двоечниками предвыборных программ.

Максим Мандрицкий в заксобрание придет – порядок наведет

–>

Здесь и патриотическое воспитание, и рынок труда, и безопасная городская среда, и “обратная связь с населением”, и “обуздание” цен, и даже (о чудо) снижение коммунальных тарифов.

“Молодежь не должна слоняться по клубам в поисках приключений, в городе есть прекрасные музеи, концертные площадки, интересные художники и музыканты, – продолжает жечь напалмом 23-летний кандидат в кандидаты, нарочито дистанцируясь и как бы возвышаясь над ровесниками, которым он пророчит здоровый образ жизни и дворовой спорт. – Чем больше у нас будет спортивных площадок, тем меньше останется темных углов”.

–>

Предвыборному ЗОЖнику, возможно, пришлось поработать и над собой, побороться с пагубными увлечениями, дабы ничем не омрачить светлый домандатный образ миссионера.

А ведь всего пару лет назад некий севастополец Максим Мандрицкий со своей странички “Вконтакте” зазывал молодежь в злачное место с “кальянщиками-девственниками”.

Как вам такое, Дмитрий Вадимович?

–>

“Космические” шариковы, рекомендации “мамин советник” также готов, как следует из его речитатива “по бумажке”, раздавать УМВД, автоинспекции и транспортникам Севастополя.

“Пора составить конкуренцию столицам, чтобы Севастополю завидовали, чтобы сюда стремились”.

Оригинально. Не пафосно. Хочется дать конфету и помочь слезть с табурета.

В том, что очередной клан рвется к власти, нет ничего удивительного. Вопросы возникают к его “продвигателям”, которых почему-то не смущают ни нежный возраст кандидата, ни его очевидная ангажированность, ни косноязычие и отсутствие хоть мало-мальски свежих, прогрессивных идей.

Возможно, это впечатляющее количество рекламных плоскостей, которые так необходимы для достижения нужных результатов перед любыми выборами. А сейчас, после массовых сносов старых щитов – тем более.

Пятый год жители города с попкорном наблюдают, как парламентская “команда Чалого” занимается исключительно обслуживанием личных интересов олигарха, нападая на его оппонентов и заполняя медийное пространство дифирамбами кормильцу.

А в ЕР считают, что “севастопольцам в заксобрании нужны люди дела”. Собственно, продвижение сына Самарской выглядит вполне по-деловому: пиарится сам, помогает безмандатным и безбилбордным коллегам, а в случае победы на выборах они уж как-нибудь сочтутся. Ждем появления на каждых трех метрах по улицам города гигантских “икон” с ликами чалых, щербаковых и алтабаевых.

Только что от привычных номенклатурных договорняков получат горожане? Как всегда, ничего, кроме унылых отчетов и позитивной болтовни. Так и будет новоиспеченный “слуга народа” сочинять законы под семейный и “дружеский” бизнес, считать посещенные заседания и уже с парламентской трибуны бодро рапортовать “о проделанной работе”.

Справка:

Кандидатами в заксобрание Севастополя от партии “Единая Россия” стали: Инна Бут, Екатерина Бубнова, Алексей Вергуш, Андрей Гнеушев, Дмитрий Голиков, Татьяна Зенина, Евгений Зубарев, Василий Зубенко, Вячеслав Камзолов, Алексей Климов, Сергей Лисейцев, Евгений Мангул, Максим Мандрицкий, Инга Матяж, Евгений Мащенко, Светлана Мусаева, Николай Мусиенко, Антон Пархоменко, Григорий Прохватилов, Екатерина Рейер, Павел Сысуев, Антон Тицкий, Александр Юрьев, Алексей Ярусов. По мажоритарным округам в праймериз победили: 1 округ – Татьяна Лобач, 2 округ – Екатерина Алтабаева, 3 округ – Инна Гончарова, 4 округ – Владимир Немцев, 5 округ – Татьяна Щербакова, 6 округ – Сергей Колбин, 7 округ – Михаил Чалый, 8 округ – Михаил Брицын.

Окончательный список кандидатов от “Единой России” будет рассмотрен президиумом генсовета ЕР во второй половине июня, а позже кандидатуры обсудят на конференции регионального отделения партии.

Р.S. Самарская, ждём тебя на судебном заседании. Ты же любишь это?! А мы тебе вспомним всё!