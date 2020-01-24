Стала известна численность населения России

Постоянное среднее население России за 2019 год составило 146 762 909 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, доступные на сайте ведомства.
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года в России проживает 146 745 098 человек, тогда как по состоянию на 1 января 2019 года — 146 780 720 человек. Таким образом, сокращение составило 35 тысяч человек или 0,02%.
В статистике указано, что 109 миллионов российских граждан проживают в городах, в то время как сельское население составляет 37 миллионов граждан. Причем показатель проживающих в сельской местности россиян незначительно увеличился.
Пятница, 24 января 2020 г. 22
Источник: Портал Информер