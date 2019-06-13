Стали известны вопросы, которые планируют задать жители России Владимиру Путину

В числе самых популярных тем – рост тарифов на услуги ЖКХ и дороговизна в целом, порядок получения льготных лекарств, вопросы газификации сельских территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

“Россияне также хотели бы спросить Путина о том, когда будут приняты меры для улучшения экологической обстановки Красноярска и строительства там метро, почему не работает программа переселения для соотечественников из СНГ по Москве и Московской области, можно ли продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет”, – отмечается в сообщении.

Жители Приморского края жалуются президенту на высокие цены на рыбу, отток населения с Дальнего Востока и также на отсутствие работ по газификации региона.

Прямая линия с президентом состоится в 12:00 по московскому времени 20 июня. Трансляцию будут вести основные российские телеканалы, а также ряд радиостанций. Задать вопросы президенту можно по номеру горячей линии 8–800–200–40–40, с помощью смс на номер 0–40–40или использовать специальное приложение.