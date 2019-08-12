Стали известны подробности смерти диджея Жанны Рассказовой

12 августа 2019     18
Стали известны подробности смерти диджея Жанны Рассказовой

Диджей и модель Жанна Рассказова, выступавшая под псевдонимом DJ Jane Rass, за несколько часов до своей смерти вызывала домой нарколога. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Врач из частной клиники поставил ей капельницу, однако 29-летняя девушка не предупредила его о том, что постоянно принимает лекарства в связи со своим хроническим заболеванием.

После капельницы Рассказова уснула, а через несколько часов находившиеся в ее квартире друзья начали переживать, что она странно дышит, и разбудили ее.

Модель дошла до кухни и упала в обморок.

К приезду скорой помощи она уже находилась в состоянии клинической смерти. Ранее сообщалось, что причиной гибели стала передозировка наркотиками, однако отмечается, что Рассказова могла умереть из-за несовместимости принимаемых ей лекарств и препаратов, которые ввел нарколог.


Понедельник, 12 августа 2019 г. 190

Источник: Портал Информер

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