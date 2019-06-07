Стали известны подробности убийства семьи Ларьковых

7 июня 2019     6
Стали известны подробности убийства семьи Ларьковых

Верховный суд Республики Крым рассматривает уголовное дело бывшего сотрудника керченской колонии, который обвиняется в жестоком убийстве феодосийской семьи Ларьковых, совершенном в феврале 2018 года.

Всего обвинение по делу подсудимого насчитывает 7 статей УК РФ. 

Обвиняемому вменяется: умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб; мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью; хищение оружия с использованием служебного положения; убийство 2-ух или более человек, в том числе находящегося в беспомощном состоянии ребенка, с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление.

“Следствие передало уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в отношении Павла С., 1989 года рождения, который работал главным инженером в колонии-поселении в Керчи, – говорится в сообщении Верховного суда.

Как рассказал Павел. С, в тот февральский день он был одет в камуфлированную форму. Обманом выманив семью Ларьковых в безлюдное место, он сначала выстрелил в отца семейства, а затем убил его жену.

Павел С.–>

Совершив преступление, убийца столкнул машину в водоём. Согласно его словам, девочка была жива, находилась в машине и плакала. 

Напомним, что семья Ларьковых пропала в конце февраля 2018 года. Убийца пошел на преступление, чтобы погасить кредит.

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Источник: Портал Информер

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