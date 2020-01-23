Стало известно, когда появится единая валюта России и Беларуси

23 января 2020     18
Стало известно, когда появится единая валюта России и Беларуси

Единая валюта в России и Беларуси может быть введена не ранее 2030 года. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве, создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени.

В 2019 году за введение единой валюты высказывались и Москва, и Минск.

«С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», — сказал Водолацкий РИА Новости.

При этом отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.

Водолацкий  также подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.



Четверг, 23 января 2020 г. 229

Источник: Портал Информер

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