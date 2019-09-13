Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма

Парламент Крыма будет окончательно сформирован к концу следующей недели. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«В следующий вторник мы открываем первую сессию Государственного совета. На пятницу назначено избрание председателя парламента и главы Крыма», – сказал Константинов.

Он также еще раз подчеркнул, что уверен в том, что Сергей Аксенов будет избран на должность главы Республики Крым.







Пятница, 13 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер