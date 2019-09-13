Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма

13 сентября 2019     14
Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма

Парламент Крыма будет окончательно сформирован к концу следующей недели. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«В следующий вторник мы открываем первую сессию Государственного совета. На пятницу назначено избрание председателя парламента и главы Крыма», – сказал Константинов.

Он также еще раз подчеркнул, что уверен в том, что Сергей Аксенов будет избран на должность главы Республики Крым.

 


Пятница, 13 сентября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)
Собчак и Богомолова приехали в ЗАГС на катафалке (ВИДЕО, ФОТО)

37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Супругом Собчак стал 44-летний театральный режиссер Константин Богомолов. После регистрации в ЗАГСе молодожены …


Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма
Стало известно, когда пройдет первое заседание Госсовета Крыма

Парламент Крыма будет окончательно сформирован к концу следующей недели. Об этом 13 сентября в ходе конференции регионального отделения партии «Единая …


Крымские спасатели участвуют в сборах по беспарашютному десантированию
Крымские спасатели участвуют в сборах по беспарашютному десантированию

В Минеральных Водах проходят сборы летного состава авиации МЧС России. Пилоты вертолетов выполняют полеты в горной местности с посадкой на …


Полицейские Севастополя раскрыли мошенничество с земельными участками
Полицейские Севастополя раскрыли мошенничество с земельными участками

При попытке обманным путём получить 3,5 млн рублей от жителя Москвы в Севастополе был задержан 34-летний руководитель строительной компании. Он …


Проект реконструкции больницы Кисловодска разработают за 100 млн рублей
Проект реконструкции больницы Кисловодска разработают за 100 млн рублей

В Кисловодске (Ставропольский край) планируют реконструировать городскую больницу. На разработку проектно-сметной документации направят около 101 млн рублей, сообщает региональный минстрой. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты