Стало известно о болезни Оззи Осборна

21 января 2020     15
Стало известно о болезни Оззи Осборна

Британский рок-музыкант Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона. Об этом рок-музыкант сообщил в интервью передаче Good Morning America.

Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором».

 

«Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

По словам 71-летнего Осборна, он испытывал чувство вины за то, что держал в тайне свою болезнь.

«Скрывать что-либо очень тяжело, ты никогда не чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя виноватым. У меня плохо с секретами. И это внутри себя носить уже не могу, у меня просто закончились оправдания», — сказал музыкант.

Он добавил, что находился в ужасном состоянии, так как перенес операцию и принимает множество различных медикаментов.



Вторник, 21 января 2020 г. 315

Источник: Портал Информер

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