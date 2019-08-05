Стало известно о первой жертве взрыва на артиллерийском складе в Красноярском крае

5 августа 2019     8
Стало известно о первой жертве взрыва на артиллерийском складе в Красноярском крае

В результате происшествия на складе боеприпасов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один человекОб этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По информации источника, при серии взрывов погиб военнослужащий.

Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали четыре человека. Все они доставлены в больницы с осколочными ранениями.

Ранее стало известно, что власти Ачинска, расположенного неподалеку от места происшествия, объявили о подготовке эвакуации всех жителей города. В Ачинске проживают более 100 тысяч человек.

Напомни, что на складе, где произошел взрыв, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, местные жители массово садятся в автомобили и покидают город.

 


Понедельник, 5 августа 2019 г. 144

Источник: Портал Информер

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