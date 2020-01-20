Стало известно тюремное прозвище бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева

20 января 2020     16
Стало известно тюремное прозвище бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева

В исправительной колонии №1 Тверской области, где отбывает наказание бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, заключенные называют его между собой «батей экономики». Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что бывший глава Минэкономразвития ведет в колонии для заключенных экономический кружок.

 

«Его посещают несколько десятков заключенных, между собой они называют бывшего чиновника «батей экономики», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев работает в библиотеке колонии. Значится подсобным рабочим, но на самом деле выполняет обязанности библиотекаря.

Он выдает заключенным книги, подшивает старые экземпляры и ведет учет. Работник исправительной колонии рассказал, что Улюкаев ни на что не жалуется. Однако недавно он получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.

 

Его заметил проверяющий во время прокурорской проверки.

 

Справка:

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в декабре 2017 года. Также суд решил, что он должен выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Бывшего министра экономического развития признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов.



Понедельник, 20 января 2020 г. 1798

Источник: Портал Информер

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