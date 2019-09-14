Стало известно число погибших в ДТП в Ярославской области

МЧС России опубликовало информацию о количестве погибших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ с грузовой машиной MAN в Ярославской области. “По данным Всероссийского центра медицины катастроф “Защита”, в результате ДТП в Ярославской области погибли семь и пострадало 19 человек”, – сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ГИБДД России, число погибших также составляет семь человек, пострадавших – 21. Всего в автобусе, по данным ведомства, находились 30 человек.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что водители фуры и автобуса погибли на месте.

В департаменте здравоохранения Ярославской области ранее сообщили, что в ДТП погибли девять человек.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 4

Источник: Портал Информер