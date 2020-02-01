Старпом с ножом выяснил отношения со своим подчиненным

1 февраля 2020     14
Старпом с ножом выяснил отношения со своим подчиненным

На танкере недалеко от порта «Кавказ» в акватории Азовского моря помощник капитана напал с ножом на другого члена команды, нанеся тяжелые ему ранения.

Соответствующий видеоролик, снятый на камеру видеонаблюдения на судне, был опубликован в соцсетях, однако вскоре его удалили.

Как сообщили в транспортной полиции Анапы, в результате конфликта произошла потасовка: старший 33-летний помощник капитана судна взял в руку кухонный нож, нанес не менее четырех ударов в область туловища одному из членов команды.

Тем самым причинил ему телесные повреждения в виде проникающих колото-резаных ранений грудной клетки, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следственным отделением Анапского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении жителя Астрахани за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он заключен под домашний арест на территории Анапского района до выяснения всех обстоятельств дела.



Суббота, 1 февраля 2020 г. 421

Источник: Портал Информер

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