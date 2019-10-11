Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России-2020»

11 октября 2019     12
Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России-2020»

Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 года.

Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Многие считают, что в регионах сложно пробиться и нет места для реализации сильных управленцев. Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Конкурс состоит из следующих этапов:

Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Источник: Портал Информер

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