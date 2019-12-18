Стартуем! Железнодорожная часть Крымского моста готова

Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику (строительства Крымского моста) ФКУ Упрдор «Тамань».

Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», – отмечается в сообщении.

Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства.

Первый состав с пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь. Напомним, что по данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва.

Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года.

Автодорожную часть Крымского моста также открывал президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он лично проехал за рулем грузовика «КамАЗ» в автоколонне со строителями транспортного перехода. Движение для всех автомобилей было запущено 16 мая 2018 года в 5.25.

Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в июне 2020 года.







Среда, 18 декабря 2019 г. 1045

Источник: Портал Информер