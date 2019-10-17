Старые каменные заборы пытаются убить севастопольцев!

Я работаю в «Эпицентре» на Отрадной. 11 октября возвращалась с работы в час пик (с 17-00 до 18-00) по Фиолентовскому шоссе, к остановке «Строитель».

Прямо на моих глазах обрушился каменный забор, едва не сделав меня инвалидом: обломок камня упал на ногу. Велосипедист, проезжавший мимо, также получил травму. Масштаб события виден на фотографии.

Прохожие, массово использующие тротуар в час пик, едва увернулись от внезапного камнепада. Благо, никто серьезно не пострадал.

Я попыталась найти руководство предприятия, допустившего катастрофу, но на стройплощадке никого не обнаружилось. Зато были явственно видны груды строительного мусора и грунта, подпирающие забор. Они-то, вероятно, и послужили причиной обрушения стены.

«Достучаться» до предприятия не удалось. Кое-как дохромала проходной завода «Маяк», где мне была оказана помощь. Кстати, рабочие завода после моего появления и жалобы за час самостоятельно расчистили обвал.

При этом обнаружить хозяина участка, на территории которого произошло обрушение, не получилось. Примерно я нашла это место на кадастровой карте.

Пишу в надежде «достучаться» до собственника участка, допустившего обвал. Там по всей протяженности забор едва держится, а мусор и грунт складируется нарочно и скатывается со стороны возвышенности. Это оказывает давление на хлипкий забор, прохожие рискуют попасть под новый обвал.

Кстати, это предприятие – не единственное, которое разрушает дорожку. Объявление о нарушителях стоит вначале пути.

С уважением, Елизавета







Четверг, 17 октября 2019 г. 215

Источник: Портал Информер