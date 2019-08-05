Старые коммунисты проиграли иск новым коммунистам

Городской суд Севастополя отказал в удовлетворении жалобы севастопольского отделения КПРФ в Севастополе к Избиркому Севастопол. Напомним, что КПРФ настаивало на отмене регистрации партии «Коммунистов России».

Как заявил секретарь горкома КПРФ Севастополя Романа Кияшко, коммунисты обнаружили многочисленные нарушения при сборе подписей «Коммунистами России».

Так, количество недостоверных подписей, поданных в Севизбирком «Коммунистами России» превышало 16%, а то и 25%.

В исковом документе говорилось: «Прошу отменить регистрацию городского списка кандидатов в депутаты Заксобрания г. Севастополя второго созыва, выдвинутого СГО ПП КПКР и зарегистрированного постановлением СГИК 22.07. 2019 г. за № 18/151-2».

Однако, суд не счел представленные КПРФ аргументы и свидетельства убедительными, и оставил жалобу КПРФ без удовлетворения.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 189

Источник: Портал Информер