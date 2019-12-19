Статистика пресс-конференций Владимира Путина

19 декабря в Москве пройдет 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Об истории и основных статистических показателях встреч Путина с представителями СМИ с 2001 года в нашем материале.

Поводом для первой встречи Владимира Путина с прессой в формате большой пресс-конференции в 2001 году послужило значительное число заявок от СМИ на интервью с президентом России. Всего в 2001-2018 годах состоялось 14 больших пресс-конференций: семь в 2001-2008 годах (за исключением 2005 года) и семь в 2012-2018 годах. На посту премьер-министра – с мая 2008 года по май 2012 года – Владимир Путин не встречался с прессой в подобном формате и возобновил его только после очередного избрания на пост главы государства.

Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года общение главы государства с журналистами ежегодно продолжалось более трех часов.

С 2001 года число представителей СМИ на встречах с президентом РФ выросло в 3,3 раза. На первой пресс-конференции в 2001 году было аккредитовано более 500 журналистов, в 2018 году – 1 тыс. 702. Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоится 19 декабря 2019 года, побила рекорд прошлого года: на нее аккредитованы 1895 представителей СМИ (по данным на 13 декабря).

В 2001-2008 годах число журналистов, задавших вопросы Владимиру Путину, ежегодно росло. В ходе пресс-конференции 2001 года президент ответил на вопросы 20 корреспондентов, половина из которых представляла иностранные медиа. В 2008 году уже 80 журналистов, в том числе 18 из зарубежных СМИ, задали свои вопросы главе российского государства. Показатель 2008 года стал наибольшим за всю историю пресс-конференций.

В 2012-2015 годах была зафиксирована тенденция к снижению числа журналистов, успевших обратиться с вопросами к президенту РФ. В 2012 году Владимир Путин ответил 62 корреспондентам (в том числе девяти иностранным), в 2013 году – 52 (11), в 2015 году – 32 (5), в – 2016 году – 48 (10), в 2018 году – 55 (6). В 2018 году вопросы главе государства смогли задать 53 журналиста, в том числе восемь иностранных.

Первоначально местом встречи российского лидера с журналистами был Круглый зал в 14-м корпусе Кремля, входящий в комплекс зданий резиденции главы государства. Он был рассчитан примерно на 800 мест. В 2012-2017 годах, в связи с реконструкцией и сносом этого корпуса, встречи президента со СМИ были перенесены в Центр международной торговли на Краснопресненской набережной.

Первые пресс-конференции Владимира Путина транслировались в прямом эфире на телеканалах ОРТ (с 2002 года – Первый канал), “Россия” и на радио “Маяк”, в 2006 году к ним присоединилось “Радио России”. В 2008 году эти каналы показывали встречу частично. В полном объеме увидеть и услышать президента можно было на телеканале “Вести-24” и радио “Вести FM”. С 2012 года трансляцию большой пресс-конференции ведут Первый канал, “Россия-1”, “Россия-24”, радиостанции “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”, с 2015 года также – “Общественное телевидение России”, с 2018 года – НТВ.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 9

Источник: Портал Информер