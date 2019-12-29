Стоимость и площадь самой доступной квартиры в Крыму

Площадь самого доступного жилого помещения в Крыму – 44,6 кв. м. Расположено оно на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.

Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека и почтовое отделение.

Стоимость данной квартиры – 550 тысяч рублей.



Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение. Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются.

Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж.

При этом, как рассказали риэлторы, самая дорогая квартира на крымском вторичном рынке расположена в Ялте.



В курортной зоне Ялты за 240 млн рублей предлагается двухуровневый пентхаус площадью 391 кв. м. Объект с максимальным ценником продается с отделкой в стиле дворцовой классики. В стоимость также входит вся мебель, предметы декора и техника лучших мировых производителей.







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 525

Источник: Портал Информер