Стоимость и площадь самой доступной квартиры в Крыму

29 декабря 2019     24
Стоимость и площадь самой доступной квартиры в Крыму

Площадь самого доступного жилого помещения в Крыму – 44,6 кв. м. Расположено оно на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры в селе Чапаевка, Советского района Республики Крым.

Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека и почтовое отделение.

Стоимость данной квартиры – 550 тысяч рублей.
 
Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение. Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются.

Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж.

При этом, как рассказали риэлторы, самая дорогая квартира на крымском вторичном рынке расположена в Ялте.
 
В курортной зоне Ялты за 240 млн рублей предлагается двухуровневый пентхаус площадью 391 кв. м. Объект с максимальным ценником продается с отделкой в стиле дворцовой классики. В стоимость также входит вся мебель, предметы декора и техника лучших мировых производителей.



Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 525

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Внимание! В Севастополе ожидается ухудшение погоды!
Внимание! В Севастополе ожидается ухудшение погоды!

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии …


Стоимость и площадь самой доступной квартиры в Крыму
Стоимость и площадь самой доступной квартиры в Крыму

Площадь самого доступного жилого помещения в Крыму – 44,6 кв. м. Расположено оно на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на …


Севастопольцы оценили новый парк «Учкуевка»
Севастопольцы оценили новый парк «Учкуевка»

В субботу, 28 декабря, жителям Севастополя презентовали обновлённый парк «Учкуевка». Проект был разработан и реализован на средства правительства Москвы. Возможно, …


Учителям Севастополя на половину увеличат базовые оклады
Учителям Севастополя на половину увеличат базовые оклады

С 1 января 2020 базовый оклад вырастет с 10 100 до 14 700 рублей. На заседании правительства Севастополя принято решение …


Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно. Об этом в воскресенье, 29 декабря, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты