Столкнулся с деревом и сгорел: спасатели Севастополя тушили автомобиль в центре города

11 сентября в 23 часа 08 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что на улице Маяковского в результате столкновения с деревом загорелся легковой автомобиль.

К месту оперативно были направлены два отделения 1-й пожарно-спасательной части. По прибытии огнеборцами немедленно было произведено отключение аккумуляторных батарей транспортного средства и подан на тушение ствол-Б.

Благодаря быстрому реагированию, грамотным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось избежать распространения пламени. Пожар был ликвидирован полностью уже в 23:25.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

На месте также работали сотрудники ДПС.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 297

Источник: Портал Информер