Странности в деле пропавшей в Крыму девочки

Накануне исчезновения, 11 ноября, отец пропавшей в Крыму девочки Александр П. известил руководство детского сада о предстоящем длительном отсутствии дочери. Копия заявления, которое он написал на имя заведующей детским садом «Сказка», есть в распоряжении редакции «Вести Крым».

«Прошу сохранить место в детском саду за моим ребенком… на период отсутствия с 11 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года в связи с семейными обстоятельствами, частыми болезнями детей», – говорится в заявлении.

По данным издания, сразу после написания заявления отец поднялся в группу и забрал из детского сада ребенка и ее вещи.

Как сообщил источник «Вести Крым» в силовых структурах, на следующий день после пропажи 5-летней Даши П., её отец вместе с младшим сыном пытался покинуть территорию Крыма и пересечь границу с Украиной.

Но у Александра П. не было при себе доверенности на ребенка для выезда заграницу. В соответствии с законом Российский Федерации, сотрудники пограничной службы не пропустили мужчину с ребенком.

Напомним, что о местонахождении Даши П. ничего не известно с 12 числа. В своем заявлении в правоохранительные органы отец девочки сообщил, что в этот день оставил ребенка дома, а сам пошел по делам. После возвращения он обнаружил, что девочки дома нет. Вначале он сам пытался найти ребенка, только после неудачных попыток, спустя почти сутки, обратился в правоохранительные органы.

Как сообщает КП, мать девочки 23-летняя Екатерина, когда узнала об исчезновении дочери, то сразу собралась в Крым.

«Я в Китае нахожусь. Иначе бы давно уже была в Крыму. А я вылетаю из Наньнин до Пекина, оттуда в Новосибирск, потом Москва и только потом Симферополь. Это ближайшее время и путь. Я сейчас уже в аэропорту», – сказала молодая женщина.

Волонтеры ищут пропавшую накануне Дарью П. при помощи малой авиации.

«Вместо вертолета прибыли два легкомоторных самолета, уже летают. Полеты начались после обеда. Волонтеры, которые работали с вечера, отправились отдыхать, сейчас на месте работают 200 человек», – сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert».

Напомним, что следственные органы СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту исчезновения Дарьи П. в Раздольненском районе Крыма. К поискам присоединились волонтёры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».

МВД по Республике Крым опубликовало приметы пропавшей девочки. На вид ребенку 6 лет, рост – 100-110 см, худощавое телосложение, лицо овальное. Девочка была одета в розовую болоньевую куртку и розовые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (дежурная часть), +7-978-086-69-09.

Источник: Портал Информер