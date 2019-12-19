Странные призывы журналистов к президенту России (ФОТО)

19 декабря в Москве Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов по интересным плакатам и коллажам.

Наиболее занимательные послания, которые написали журналисты, мы предлагаем вашему вниманию.

Напомним, что ранее всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 мм×420 мм), так как листы большого размера мешают работе фотографов и операторов.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 74

Источник: Портал Информер