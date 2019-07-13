Страсти по севастопольскому гербу

В Севастополе сложилась совершенно скандальная ситуация вокруг Конституции РФ, основополагающего на сегодня закона о принципе организации власти в современной России.

Народные избранники из нынешнего состава Законодательного собрания города, из так называемой «команды Чалого», делегированные во власть севастопольским народом для исполнения его, народа, воли, в очередной раз выступили против народа.

Они отклонили проект правительства города о гербе и флаге, которые хотят видеть для своего города более 80% севастопольцев.

Эту волю севастопольского народа более чем убедительно иллюстрирует вот этот документ:

Мотивация отказа носит совершенно нелепый характер, мол, данный герб Севастополя не получил одобрения геральдического совета при президенте Российской Федерации.

И что?

Данный геральдический совет, образованный в июне 1999 года, является совещательным и консультативным органом.

Задачи данного совета очерчены так:

Ни в одном из вышеприведённых пунктов НЕТ положения об обязательности выполнения рекомендаций этого совета органами народной законодательной власти, в том числе, и Законодательным собранием Севастополя.

Депутаты, как и ВСЕ севастопольцы, могут выслушать мнения и пожелания сего совета. И как итог – принять их или отклонить.

Так называемый «царский герб» БОЛЬШИНСТВО севастопольцев однозначно отклоняет. Новый – геральдический совет для ознакомления севастопольцам не представил.

А коль скоро – согласно Конституции РФ – народ и есть власть в стране, то народные депутаты Законодательного собрания Севастополя ОБЯЗАНЫ были вынести на рассмотрение президента РФ это мнение своих избирателей.

Сотен тысяч человек!

А не плясать под дудку геральдического совета из пары десятков никому в городе неизвестных деятелей из геральдического совета, застрявших умами где-то в средневековой Европе.

Причём здесь их частное мнение из набора замшелых и побитых исторической молью средневековых гербоведческих изысков, типа, «…в червленом поле восстающий серебряный грифон, щит увенчан древней царской короной, нашлемник – черный с золотыми лапами, клювами, глазами и червлеными языками…»?

Геральдика – это вообще не более чем графическая условность. Она не является: ни искусством, ни законом, ни наукой. Это всего лишь увлечение иллюзорными мечтаниями тех или иных «специалистов» придать своим абстрактным предпочтениям некие обязательные для исполнения всеми формы «определения рисунками» исключительности относительно других отдельной личности, рода, племени, коллектива или государства.

Однако любой человек, род, племя, коллектив или государство вправе совершенно САМОСТОЯТЕЛЬНО – без всяких надуманных и совершенно условных «законов» геральдики – определять внешний вид графических изображений, подчёркивающих свою особенность в исторической преемственности и в атрибутах визуализации СВОИХ символов власти на фоне всех окружающих «чужих».

Захотела власть государства СССР иметь в качестве своего государственного флага красное полотнище с серпом и молотом – таковое им и стало. И было поддержано большинством жителей СССР. Как и советский герб страны.

Никого в СССР не интересовало мнение «геральдических умников» с их маниакальной тягой к сказочным персонажам и кружевами цветовых затейливых финтифлюшек вокруг них.

Геральдика «властных» символов, это, в какой-то мере, форма равная абстракционизму в живописи: чего-то намалёвано, а чего – чаще всего вообще непонятно. Самим малевателям…

У севастопольцев нет никаких возражений к внешнему виду герба, например, города Владивостока, каким его хотят видеть жители этого города.

Или – Новгорода. Или – Североморска.

Это право жителей этих городов иметь тот герб, который им по сердцу. Естественно, без элементов, подпадающих под запретительные статьи законодательства о пропаганде символов экстремизма, фашизма или тому подобного…

Мнение же геральдического совета рекомендательно, то есть – относительно.

Мнение же севастотольцев, как народа, властно, то есть – абсолютно.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя, прежде всего из «команды Чалого», своим отказом утвердить НАШ герб города в угоду личным амбициям своего непосредственного начальника, «летающего че», ещё раз продемонстрировали севастопольцам, что являются олигархическими марионетками, а не исполнителями народной воли.

В преддверии новых выборов в Заксобрание города – делайте выводы, уважаемые севастопольцы: «кто есть в городе ху», а кто «просто ху по жизни».

Влад Серпухов