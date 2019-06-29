Страстные однополые поцелуи, мокрые майки… На молодежном форуме в Крыму показали шоу (ВИДЕО)

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в Судаке, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School. В шоу под названием «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» молодые девушки целуются и обнимаются друг с другом, а также предстают в откровенном виде перед зрителями.

Сцену поцелуя также продемонстрировали зрителям два участвовавших в шоу юноши. Кроме того, одетых в белые футболки девушек облили водой, из-за чего их одежда прилипла к телу – они предстали перед публикой в весьма откровенном виде.

Режиссер постановки — Илья Ромашко, один из основателей Gogol School и актер театрального «Гоголь-центра», созданного режиссером Кириллом Серебренниковым.

На шоу обратил внимание крымский блогер и фотограф Александр Кирьяков, который опубликовал фото и видео представления.

«Протест, как он есть!», — написал Кириак на своем сайте. Он также назвал спектакль эпатажным.