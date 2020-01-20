Страшная трагедия в Перми (ВИДЕО)

В частном отеле “Карамель” (город Пермь), который расположен в подвале жилого здания, лопнула труба, постояльцев залило кипятком. Пять человек погибли. По данным СМИ, среди погибших есть ребенок.

Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания», — сообщил очевидец происшествия.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, люди погибли из-за отсутствия в отеле эвакуационного выхода.

Как сообщают пермские СМИ, прорвалась транзитная труба 1962 года постройки. По предварительной информации, тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО «Пермская сетевая компания».

Трагедия произошла в ночь 20 января. Об этом сообщает управление Следственного комитета Пермского края. После гибели пяти человек правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи уже начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии. К проверке инцидента подключилась и краевая прокуратура.







Понедельник, 20 января 2020 г. 320

Источник: Портал Информер