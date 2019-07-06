Страшное ДТП в Симферополе

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении Lada Kalina и Lifan в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

«Водитель автомобиля ВАЗ-11183 двигался в Симферополе по ул. Мира – со стороны ул. Беспалова в направлении ул. Плотинной. На перекрестке неравнозначных дорог водитель ВАЗ, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу автомобилю Lifan X50, который двигался по главной дороге (пр. Вернадского) со стороны ул. Плотинной в направлении ул. Гончарова.–>

В результате ДТП пострадали четверо человек: пассажир автомобиля Lifan, а также водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ, в том числе несовершеннолетняя девочка», – говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.