Страшное ДТП в Симферополе

6 июля 2019     13
Страшное ДТП в Симферополе

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении Lada Kalina и Lifan в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

«Водитель автомобиля ВАЗ-11183 двигался в Симферополе по ул. Мира – со стороны ул. Беспалова в направлении ул. Плотинной. На перекрестке неравнозначных дорог водитель ВАЗ, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу автомобилю Lifan X50, который двигался по главной дороге (пр. Вернадского) со стороны ул. Плотинной в направлении ул. Гончарова.–>

В результате ДТП пострадали четверо человек: пассажир автомобиля Lifan, а также водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ, в том числе несовершеннолетняя девочка», – говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины. 

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Портал Информер

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