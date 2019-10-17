Страшное ДТП произошло в Крыму

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 17 октября в Крыму. Как рассказали на автофоруме очевидцы, авария случилась на трассе Евпатория – Черноморское.

От столкновения обе машины получили серьезные повреждения. У одной из них от удара сорвало крышу. На месте работали медики и сотрудники ДПС.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21150 смертельно травмирована, а водитель пострадал. Во второй машине пострадали водитель и два пассажира», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.







Четверг, 17 октября 2019 г. 163

Источник: Портал Информер