Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту (ВИДЕО)

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», – отметили в инфоцентре.

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Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более 3 тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», – сказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км – это два железнодорожных пути встречных направлений.

14 июля 2019 года строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь» – состоялась под арками Крымского моста.

Строителям Крымского моста в ближайшее время предстоит провести балластировку щебнем и выправку каждого пути.

Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Кроме того, продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи.

По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги.

«Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра», – рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Планируется, что поезда в Крым начнут ходить с декабря 2019 года. Ранее президент России Владимир Путин на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ заявил, что железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика.