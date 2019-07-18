Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту (ВИДЕО)

18 июля 2019     25
Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту (ВИДЕО)

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил инфоцентр «Крымский мост». 

«Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)», – отметили в инфоцентре.

Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более 3 тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», – сказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км – это два железнодорожных пути встречных направлений.

14 июля 2019 года строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк. Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь» – состоялась под арками Крымского моста.

Строителям Крымского моста в ближайшее время предстоит провести балластировку щебнем и выправку каждого пути.

Далее начнется установка железнодорожной автоматики – устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Кроме того, продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи.

По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок – фарватерный – оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги.

«Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра», – рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Планируется, что поезда в Крым начнут ходить с декабря 2019 года. Ранее президент России Владимир Путин на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ ОНФ заявил, что железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика.

Источник: Портал Информер

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