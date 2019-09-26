Строительство инфекционной больницы в Севастополе перенесено на будущее

26 сентября 2019     17
Строительство инфекционной больницы в Севастополе перенесено на будущее

Правительство России намерено исключить финансирование строительства севастопольской инфекционной больницы в текущем году. Соответствующие изменения предложило внести в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» министерство экономического развития РФ.

«По объекту «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек» средства в размере 626,97 млн рублей, предусмотренные на строительно-монтажные работы, перераспределены на 2020 год в связи с необходимостью решения вопроса по реализации объекта на территории проектируемого медицинского кластера в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о внесении изменений в крымскую ФЦП.

В июле текущего года депутаты севастопольского Законодательного собрания приняли постановление о поддержке инициативы по строительству новой инфекционной больницы в медицинском кластере в районе Камышового шоссе вместе с онкодиспансером и больницей «скорой помощи», а не на месте существующего здания в районе улицы Коммунистическая.

Общая стоимость инфекционной больницы на 200 коек – 2,6 млрд рублей. Строительство планировалось начать в 2019 году.


Четверг, 26 сентября 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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