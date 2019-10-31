Строительство Крымского моста позволило восстановить географический облик Керченского пролива

На взгляд замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антона Георга-Копулоса, строительство Крымского моста позволило восстановить географический облик акватории Азовского моря и Керченского пролива, сложившийся 100 лет назад. Раньше остров Тузла и Таманский полуостров были соединены косой.

«Всего лишь 100 лет назад так называемый остров Тузла был соединен единой косой с Таманским полуостровом. Что сделала Россия, построив мост? Восстановила ту ситуацию, которая существовала 100 лет назад, когда коса Тузла была единой. Поэтому, когда мы говорим о каких-то негативных воздействиях, нужно учитывать тот фактор, что Россия восстановила ту ситуацию, которая существовала», – сообщил представителям СМИ Георга-Копулос.

Также он добавил, что не стоит говорить о вреде моста на Керченский пролив без серьезных исследований гидрологии и гидродинамики.

«Мы отмечаем, воздействия негативного аспекта достаточно минимальные», – подчеркнул Георга-Копулос.

Напомним, что торжественная церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая 2018 года.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 224

Источник: Портал Информер