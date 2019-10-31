Строительство Крымского моста позволило восстановить географический облик Керченского пролива

31 октября 2019     22
Строительство Крымского моста позволило восстановить географический облик Керченского пролива

На взгляд замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антона Георга-Копулоса, строительство Крымского моста позволило восстановить географический облик акватории Азовского моря и Керченского пролива, сложившийся 100 лет назад. Раньше остров Тузла и Таманский полуостров были соединены косой. 

«Всего лишь 100 лет назад так называемый остров Тузла был соединен единой косой с Таманским полуостровом. Что сделала Россия, построив мост? Восстановила ту ситуацию, которая существовала 100 лет назад, когда коса Тузла была единой. Поэтому, когда мы говорим о каких-то негативных воздействиях, нужно учитывать тот фактор, что Россия восстановила ту ситуацию, которая существовала», – сообщил представителям СМИ Георга-Копулос.

Также он добавил, что не стоит говорить о вреде моста на Керченский пролив без серьезных исследований гидрологии и гидродинамики.

«Мы отмечаем, воздействия негативного аспекта достаточно минимальные», – подчеркнул Георга-Копулос.

Напомним, что торжественная церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая 2018 года.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->



Четверг, 31 октября 2019 г. 224

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя выдаст призерам по 50 тысяч рублей
Правительство Севастополя выдаст призерам по 50 тысяч рублей

Правительство Севастополя поощрит призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников единовременной денежной выплатой в размере 50 тыс.руб. Об этом сегодня в ходе еженедельного …


Севастопольские мамы спасают мир от свалок (ВИДЕО)
Севастопольские мамы спасают мир от свалок (ВИДЕО)

Октябрь – последний экосбор перед закупкой саженцев, поэтому время подводить окончательные итоги нашей с вашим работы за целый год. В октябре …


В театре имени Луначарского будут читать стихи
В театре имени Луначарского будут читать стихи

Севастопольский драматический театр имени А.В.Луначарского приготовил программу ко Всероссийской акции “Ночь искусств”.  Зрителей приглашают к 16.00 на открытие выставки  Эдуарда …


Театр имени Луначарского покажет премьеру по Шукшину
Театр имени Луначарского покажет премьеру по Шукшину

«Охота жениться»! Премьера спектакля по произведению Василия Шукшина состоится сегодня, 31 октября, в театре имени Луначарского. Основой постановки стал сценарий …


НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине
НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине

15:49 НАТО призвало Россию передать Украине контроль над Крымом, сообщается в заявлении комиссии «Украина-НАТО». РИА Новости «Мы призываем Россию вернуть …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты