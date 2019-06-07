Строить нельзя! Компания «Севастопольстрой» проиграла уже третий суд

7 июня 2019     16
Строить нельзя! Компания «Севастопольстрой» проиграла уже третий суд

Согласившись с позицией прокуратуры Севастополя, Арбитражный суд Центрального округа отклонил доводы кассаций ООО «Севастопольстрой-Марина-де-люкс», департамента архитектуры и градостроительства и оставил без изменений судебные акты первой и апелляционной инстанции.

Как ранее сообщалось, прокуратура Севастополя проверила законность строительства многоэтажного дома на земельном участке, расположенном в границах объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита».

Установлено, что на предоставленном для строительства земельном участке запрещена хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объекта культурного наследия, однако коммерческой фирмой строительство 1 корпуса 13-этажного дома продолжалось.

Проекты так и останутся проектами–>

По результатам проверки прокуратура Севастополя в Арбитражный суд предъявила заявление о признании недействительным разрешения на строительство, выданное коммерческой структуре 29 ноября 2016 года.

Решением Арбитражного суда Севастополя от 8 ноября 2018, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2019, заявление прокурора удовлетворено.

Не согласившись с решением суда, строительная фирма и департамент архитектуры и градостроительства обратились с кассационными жалобами в Арбитражный суд Центрального округа, которые отклонены.

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Источник: Портал Информер

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