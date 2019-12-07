Стройка у феодосийской армянской церкви святого Георгия приостановлена

Первый заместитель начальника Службы Госстройнадзора РК Тигран Сардарян:

— Будет обязательный снос, другого варианта нет. Кроме того, в дальнейшем, это моё мнение, здесь будут уголовные дела на физических лиц.

Территория вокруг феодосийской армянской церкви святого Георгия, являющейся памятником культурного наследия, ограничена улицами Октябрьской, Десантников и Нахимова. Это и есть охранная зона церкви. В эти границы попадает и заброшенное армянское кладбище. Застройка охранной зоны запрещена законом.

огороженный участок, затем на нем началось строительство. Армянская община пыталась остановить этот процесс, обращалась в администрацию, но результата не было. Чаша терпения оказалась переполненной после того, когда на другом участке в границах охранной зоны, непосредственно по старому армянскому кладбищу, прошелся бульдозер, перепахивая могилы, разрушив склеп.

2 декабря возле церкви собрались представители феодосийской армянской общины и ее председатель Ашот Габоян, приехали председатель армянской общины Крыма Георгий Акопян, настоятель монастыря Сурб-Хач, викарий главы епархии в Крыму, иеромонах Мхитар Григорян. Здесь же представители крымских телеканалов, журналисты, общественники, просто неравнодушные граждане. Была назначена встреча с представителями администрации. Разговор состоялся напряженный. Не было Главы феодосийской администрации Сергея Бовтуненко, а пояснения его заместителя Максима Алексеенко и начальника отдела муниципального контроля Игоря Соколова звучали вяло и не убедительно.

Возмущенные люди спрашивали, как могли власти допустить, чтобы в охранной зоне церкви святого Георгия началось строительство, и кто допустил акт вандализма на территории старого армянского кладбища. Спрашивали, какие шаги будут предприняты для разрешения конфликта.

Заместитель Главы администрации Максим Алексеенко заявил, что в настоящее время осуществляются мероприятия по отмене ГПЗУ (Государственный паспорт земельного участка) и ведутся переговоры с собственником о передаче участка обратно в муниципальную собственность. Крымский общественник Александр Талипов предложил написать обращение в прокуратуру, с требованием провести проверку в отношении лиц, которые осуществляли строительство, и с требованием провести проверку в отношении администрации, которая выдала разрешение на строительство и ГПЗУ.

После этой встречи бульдозер больше не появлялся, но на участке над храмом продолжались строительные работы. 6 декабря у незаконной стройки в охранной зоне церкви святого Георгия вновь собралась феодосийская армянская община. Приехал Первый заместитель начальника Службы Госстройнадзора РК Тигран Сардарян и представитель Госкомитета по охране культурного наследия РК.

Стройка выше храма продолжаетсяТигран Сардарян объясняет сложившуюся ситуацию журналистам и Игорю Соколову

Тигран Сардарян был настроен решительно. Он потребовал от строителей немедленно остановить стройку, прекратить все работы и рабочим покинуть территорию.

— Вы находитесь здесь. На объекте должны быть все документы, когда веется работа. У вас никаких документов нет. – заявил он прорабу стройки. – Вам даю 15 минут времени, чтоб все рабочие спустились вниз, закрывается объект и объект останавливается.

— На каком основании? – возразил прораб.

— На основании, что эта территория охранной зоны культурного наследия. Предписание получили, почему не остановились?

Представительница Комитета по охране культурного наследия РК представила прорабу необходимые бумаги, подтверждающие остановку стройки. Прораб продолжал возражать, на что Тигран Сардарян еще раз настойчиво возразил, что объект должен быть остановлен. Он разъяснил присутствующим полицейским, что это охранная зона объекта культурного наследия и по закону строители должны освободить это место.

Начальник отдела муниципального контроля администрации Феодосии Игорь Соколов пояснил полицейским, что собственнику участка было вручено предписание Комитета по охране культурного наследия.

Обращаясь к прорабу, Тигран Сардарян указал:

— Вы незаконно строите на этом объекте. Еще здесь будут уголовные дела. То разрешение, которое вы дали администрации 2011 года, которое вроде бы во время Украины получено, оно не естественное, оно полностью не соответствует этим бумагам. Оно фиктивное. Здесь уголовным делом пахнет, чтоб вы знали. В Госстройнадзоре Республики Крым этих бумаг нет. В администрации тоже нет. Мы принесли официальный запрет. Остановите прямо сейчас объект, снимите рабочих отсюда. Пойдемте в прокуратуру, администрацию и там будем разбираться.

Начальник мунконтроля Соколов предложил позвонить собственнику участка. На что представитель Госстройнадзора парировал:

— Я не собираюсь никакому собственнику звонить, не собираюсь ни с кем разговаривать. Здесь есть нарушение Градостроительного кодекса РФ, самострой полный на этом объекте. Охранная зона культурного наследия. Ни с каким собственником я говорить не хочу. Я приехал объект останавливать. Счас остановят, выйдут, а потом в администрации разговаривайте с ними. Я, как представитель Госстройнадзора, ни с кем разговаривать не буду. Я пришел и остановлю объект. Самовольный объект, мы его останавливаем.

Тем не менее, Игорь Соколов позвонил собственнику:

— Я по вопросу приостановки строительства на вашем земельном участке. Мы бы хотели вашу позицию услышать.

— У меня нет оснований спорить на расстоянии, — ответил собственник. – Давайте мы пока в добровольном порядке приостановим строительство. А дальше я буду разбираться, какие основания для остановки строительства. Сейчас мы противодействия никакого чинить не будем. Но в любом случае будем разбираться.

— Ваша позиция, как собственника земельного участка, строительство приостановить в настоящий момент?

— Сейчас – да, — ответил собственник. – Но разбираться будем.

— Всё. Благодарю вас. До свидания.

Как бы оправдывая свой звонок, Игорь Соколов объяснил представителям армян, что это его (собственника – прим.) волеизъявление, принципиален этот момент: Что закрываем? Закрываем!

Пока шла подготовка к закрытию стройки Тигран Сардарян посетовал:

— Я первый раз за столько лет, 30 лет я строителем, я первый раз вижу, что можно на кладбище построить дом.

— На костях монахов, — поддержала его девушка. – Это очень больно.

Обращаясь к представителям СМИ, представитель Госстройнадзора подвел итог:

— Это самострой полностью. И мы сейчас в течение 4-5 дней закончим нашу проверку и передадим документы в администрацию. Будет обязательный снос, другого варианта нет. И кроме этого, учитывая, что ситуация очень тяжелая, и есть бумаги, которые нам показывают – 2011 года, и видно, что эти бумаги фиктивные, они не настоящие. Поэтому мы дело передаем и в прокуратуру и в следственный комитет. И мы считаем в дальнейшем, но это мое мнение, здесь будут уголовные дела на физических лиц.

— А второй объект (внизу – прим.)? – поинтересовался корреспондент «Крым 24».

— То же самое. Это всё, что вы видите – это территория охранной зоны, территория памятника архитектуры… Я еще раз убедительно говорю, что этот объект будет снесен.

ВИДЕО: В Феодосии остановили стройку у церкви св. Георгия 06 12 2019

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Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости