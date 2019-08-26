Студенты СевГУ провели исследование затопленного города

26 августа 2019     14
Студенты СевГУ провели исследование затопленного города

Студенты магистерской программы «Морская археология» приняли участие в работе комплексной подводной археологической экспедиции по изучению античного городища Акра в Керченском проливе.

Город находится на небольшой глубине — около четырех метров, — где неподготовленный аквалангист увидит просто живописные руины, но для специалистов это оборонительные стены и башни, жилые дома, гавань. Ребята работали с современным поисковым оборудованием: гидролокаторами и параметрическими профилографами.

«Магистранты закрепили теоретические знания на практике, изучили особенности проведения подводных археологических раскопок в условиях мелководья. Все исследованные подводные объекты фиксировались под водой методом фотограмметрии. Также студенты овладели навыками проведения аэрофотосъемки», — рассказал руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

В процессе работы магистранты СевГУ обменялись опытом со студентами кафедры «Электрогидроакустическая и медицинская техника» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ.

Экспедиция, организованная Государственным Эрмитажем, Институтом истории материальной культуры РАН и Черноморским центром подводных исследований, на протяжении девяти лет занимается изучением строительных остатков античного города, существовавшего с V в. до н. э. до IV в. н. э. Четвертый год подряд экспедиция проходит при поддержке Русского географического общества.


Понедельник, 26 августа 2019 г. 1322

Источник: Портал Информер

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