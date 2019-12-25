Студент СевГУ победил в турнире Госкорпорации «Росатом»

25 декабря 2019     21
Студент СевГУ победил в турнире Госкорпорации «Росатом»

Студент Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета Кирилл Манжула стал победителем IX Турнира молодых профессионалов «ТеМП», который ежегодно проводит Госкорпорация «Росатом». 

В финал турнира, организованного Корпоративной Академией Росатома совместно с сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), прошли 142 участника.

В первом этапе участвовало более 2000 человек из 200 ВУЗов. Отбор в рамках второго этапа предполагал изучение портфолио авторов самых актуальных и перспективных идей.

При их оценке учитывались научная и социальная активность молодых профессионалов, участие в отраслевых и вузовских проектах, рекомендации предприятий и вузов. В итоге были отобраны 275 студентов, которые предложили 85 проектов. На третьем этапе «ТеМПа» участники прошли онлайн-тестирование на числовые и вербальные способности, знание ценностей Росатома, английского языка и атомной отрасли, решали предметные задачи и кейсы.

В отборочных мероприятиях турнира приняли участие более 60 экспертов из электроэнергетического, научного, инжинирингового, топливного и других дивизионов. 

В финале студентов и выпускников ожидало полное погружение в стратегические направления развития Росатома: SkillsTalks отраслевых спикеров, встреча с экспертами Росатома и возможность с их помощью доработать проекты, «интеллектуальные бои» с решением задач и кейсов от предприятий. 

Пять из двух десятков проектных команд были отобраны на финальную защиту. 

Лучшим, по мнению жюри, был признан проект «Система мониторинга нагрузок инженерных сооружений» в направлении «Новые материалы и производственные технологии».

 

Разработка решает проблемы внезапного разрушения конструкций и соответствует принципу нулевого травматизма.

В команду-победительницу кроме студента СевГУ вошли студенты ведущих вузов страны: НИЯУ МИФИ, СПбПУ, УрФУ, ВолгГТУ, БИТИ НИЯУ МИФИ и ННГАСУ. 



Среда, 25 декабря 2019 г. 294

Источник: Портал Информер

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