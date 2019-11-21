«Субботники здоровья» - новый формат профилактической работы в Севастополе

21 ноября 2019     18
«Субботники здоровья» - новый формат профилактической работы в Севастополе

Выездные бригады врачей городских больниц совместно с ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», в рамках мероприятия «Субботник здоровья» провели акцию «Ты здоров, ты силен» в сельских врачебных амбулаториях:

– 09.11.2019 ГБУЗС «Городская больница №4» в селе Дальнее,
– 16.11.2019 ГБУЗС «Городская больница №6» в пос. Сахарная головка,
– 17.11.2019 ГБУЗС «Городская больница №9» в пос. Первомайское.

Все жители поселков имели возможность пройти обследование и получить консультации у следующих специалистов: онколога, гинеколога, терапевта, кардиолога, а также пройти лабораторную и инструментальную диагностику.

Все обследования проводились по полису ОМС, бесплатно. Основная цель акции: диспансерное и профилактическое наблюдение, профилактика и раннее выявление заболеваний.

Работал мобильный пункт флюорографии, маммографии, по показаниям проводились: ЭКГ, забор крови на анализы. Также после осмотра терапевтом, при отсутствии противопоказаний, все желающие вакцинировались от гриппа.

Результаты:

– с. Дальнее. Обследовано 53 человека;
– пос. Сахарная головка. Обследовано 47 жителей;
– пос. Первомайское. Обследовано 103 человека (63 – диспансеризация).

Сотрудники «Центра профилактики» информировали участников акции о необходимости диспансерного и профилактического наблюдения с целью раннего выявления заболеваний, в т. ч. онкологических, мотивировали на вакцинацию против гриппа, распространяли печатные изданий по темам: «Памятка по питанию», листовка «против Алкоголя/Табака», «С нами без дыма», «Побеждая рак груди», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Берегите близких от инсульта», «Дневник здоровья», «Серебряный возраст», «Диспансеризация».

Очередной «Субботник здоровья» пройдет 23 ноября в селе Поворотное (ул. Заря Свободы, ФАП).

 

Приглашаются все жители, желающие позаботиться о своем здоровье.



Четверг, 21 ноября 2019 г. 151

Источник: Портал Информер

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