Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете

4 июля 2019     9
Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете

Судебный пристав Севастополя вел с должником любовную переписку в интернете, чтобы вручить постановление о штрафе. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Севастополю.

«В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Севастополю на исполнении находилось исполнительное производство, по исполнению приговора суда, о взыскании с гражданина Б. уголовного штрафа в размере 40 тысяч руб. Суд признал виновным гражданина Б. в совершении преступления, а именно кража, то есть тайное хищение чужого имущества, а также назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч руб», — сообщили в пресс-службе.

Так как по месту регистрации должник не проживал и скрывался от судебных приставов, он был объявлен в розыск.

«В рамках проведения разыскных мероприятий по розыску должника в социальных сетях была найдена страница гражданина Б. С целью установления местонахождения должника судебный пристав-исполнитель по розыску был вынужден со своей личной страницы в социальной сети начать переписку с должником. В течение недели должник место своего нахождения не сообщил, а пригласил на свидание в кафе», — рассказали в пресс-службе.

При встрече личность должника была установлена и судебный пристав-исполнитель вручил гражданину постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил о том, что если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-исполнителя будут отсутствовать сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Источник: Портал Информер

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