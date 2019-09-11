Судимый экс-мэр Гурзуфа победил на выборах

11 сентября 2019     23
Судимый экс-мэр Гурзуфа победил на выборах

Судимый еще при Украине экс-мэр Гурзуфа Виктор Гамаль победил на выборах в Ялтинский горсовет по одномандатному округу.

Пенсионер Гамаль, зарегистрировавшийся как самовыдвиженец, набрал 1658 голосов и обошел кандидата от «Единой России», начальника МУП «Мартьян» Андрея Тимакова почти на 600 голосов при 2888 действительных бюллетенях.

На избирательном округе №1, согласно подсчетам участковых избирательных комиссий, наибольшее число голосов набрал самовыдвиженец Виктор Гамаль.

Однако в территориальную избирательную комиссию поступили многочисленные жалобы на нарушения, требования которых «сводятся к отмене результатов выборов на избирательных участках № 477, 478, 479, 480, 481, 482 и признанию результатов выборов депутата Ялтинского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 недействительными».

Решением теризбиркома срок их рассмотрения продлен до 19 сентября 2019 года.

Напомним, что Виктор Гамаль был осужден в 2013 году к трем годам тюрьмы за незаконное распоряжение землей, но за решетку так и не сел, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности.

 


Среда, 11 сентября 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

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