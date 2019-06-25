Суд Австрии разрешил экстрадировать украинского олигарха в США

25 июня 2019     19
Суд Австрии разрешил экстрадировать украинского олигарха в США

25 июня Верховный суд Австрии принял решение экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии.

Суд постановил передать Фирташа чиновникам США, сообщают украинские СМИ. По законодательству США, обвиняемому в коррупции Дмитрию Фирташу грозит 50 лет тюремного заключения.

Сначала суд заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем — четырех защитников Фирташа. Дмитрий Фирташ отказался от последнего слова, присоединившись к заявлениям своих защитников.

Фирташа арестовали еще в марте 2014 года в городе Вена. Однако он был выпущен под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает экстрадицию в США.

Федеральные прокуроры Северного округа Иллинойса утверждают, что Дмитрий Фирташ помогал в подкупе индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче титана для Boeing. 

Генеральный прокурор Джефф Сешнс утверждал, что Фирташ действовал, как «прямой агент Кремля» в схеме получения денег от поставок природного газа в обход российской фирмы «Газпром» и украинского «Нафтогаза».

По данным суда, в 2008 году Фирташ был привлечен к фирме Пола Манафорта в плане реконструкции нью-йоркского отеля «Drake» за 850 миллионов долларов. Компания Фирташа планировала инвестировать более 100 миллионов долларов.

Представители и адвокаты Фирташа – Дэн Уэбб и Ленни Дэвис – считают, что все обвинения «категорически и однозначно ложные».

Источник: Портал Информер

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