Суд арестовал имущество ближайшего друга Порошенко

Юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Петра Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко.
Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе в центре Киева.
Цель — вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам Порошенко — скоро всё выложите из карманов и положите туда, откуда взяли», — написал Портнов в своем Telegram-канале.
Напомним, что Кононенко был снят со своего высокого поста 3 июня указом президента Украины Владимира Зеленского.
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Источник: Портал Информер