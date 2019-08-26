Суд арестовал имущество экс-министра Абызова на 27 миллиардов рублей

Сумма арестованных активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере, превысила 27 миллиардов рублей. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России.

“Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества более чем в 27 миллиардов рублей”, – заявил он.

Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года.





Понедельник, 26 августа 2019 г. 16

Источник: Портал Информер