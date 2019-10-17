Суд арестовал экс-главу департамента горхозяйства Севастополя. Он будет находиться в СИЗО до 14 декабря

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения для экс-директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Избрана мера пресечения в виде ареста до 14 декабря», – сказали в высшей инстанции, уточнив, что Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Напомним, что о задержании Тарасова стало известно утром 16 октября.

Михаил Тарасов возглавлял департамент городского хозяйства Севастополя два года – с сентября 2017 по сентябрь 2019.







Четверг, 17 октября 2019 г. 670

Источник: Портал Информер