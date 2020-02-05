Суд вынес приговор напавшему на крымских журналистов торговцу

5 февраля 2020     14
Суд вынес приговор напавшему на крымских журналистов торговцу

Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в нападении на журналиста и приговорил его к лишению свободы на 1,5 года с испытательным сроком на аналогичный период.

«Суд назначил виновному наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу», – отмечается в сообщении высшей инстанции.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и с угрозой применения такого насилия.

Один из продавцов напал на оператора филиала «Крым 24» – «Евпатория ТВ» Андрея Еремизина. Мужчина схватил одной рукой оператора за куртку, другой – за видеокамеру. На кадрах с мобильного телефона, которые опубликовал телеканал, видно, как мужчина сильно бьет локтем оператора по лицу.



Среда, 5 февраля 2020 г. 237

Источник: Портал Информер

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