Суд вынес приговор напавшему на крымских журналистов торговцу

Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в нападении на журналиста и приговорил его к лишению свободы на 1,5 года с испытательным сроком на аналогичный период.

«Суд назначил виновному наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу», – отмечается в сообщении высшей инстанции.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и с угрозой применения такого насилия.

Один из продавцовфилиала «Крым 24» – «Евпатория ТВ». Мужчина схватил одной рукой оператора за куртку, другой – за видеокамеру. На кадрах с мобильного телефона, которые опубликовал телеканал, видно, как мужчина сильно бьет локтем оператора по лицу.







Среда, 5 февраля 2020 г. 237

Источник: Портал Информер