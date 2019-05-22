Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир»

Российский Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты двух фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» и оставил под арестом Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Таким образом они будут находится в СИЗО до 13 июля.
Как сообщает общественное объединение Крымская солидарность, заседания проходили в закрытом режиме. Родственникам также не разрешили присутствовать на вынесении решения.
14 февраля в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.
15 февраля в Симферополе подконтрольный Кремлю Киевский райсуд арестовалтроих задержанных крымских татар по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности организации «Хизб ут-Тахрир».
Крымские «дела Хизб ут-Тахрир»
Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».
Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
Источник: Крым.Реалии
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