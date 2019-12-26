Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны

26 декабря 2019     7
Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны

Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди арестованного имущества — земельные участки и объекты недвижимости на несколько миллионов рублей.
Арсланов обжаловал решение суда, поэтому в силу решение об аресте не вступило.

Напомним, что ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что Арсланов и начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов причастны к хищениям при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии. Следствие установило, что вместо российской техники войска получали оборудование из Китая, на котором просто поменяли этикетки.

О возбуждении уголовного дела против Арсланова стало известно вечером 17 октября. Сообщалось, что дело было возбуждено в результате досудебных соглашений о сотрудничестве, заключенных бывшим директором АО «Воентелеком» Александром Давыдовым и его подельниками с Главной военной прокуратурой. Давыдова задержали еще в конце 2017 года по делу о хищениях при реализации госконтрактов Минобороны.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 579

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны
Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны

Суд в Москве арестовал имущество заместителя начальника Генштаба Минобороны генерал-полковника Халила Арсланова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в …


В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток
В Керчи пограничники изъяли более 200 запрещенных таблеток

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у жителя Керчи около 200 таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории …


Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира. …


В Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга

В 9:25 утра на вокзал Севастополя прибыл первый пассажирский поезд с материковой части России. По пути в Севастополь он прошел по Крымскому мосту. …


В больницы Севастополя в декабре поступило более 200 единиц медицинского оборудования
В больницы Севастополя в декабре поступило более 200 единиц медицинского оборудования

Оборудование поступило в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Часть аппаратуры начнёт работать в ближайшее время, остальная – в первом квартале 2020 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты