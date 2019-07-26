Суд оставил экс-мэра Евпатории под стражей ещё на два месяца

26 июля Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову еще на два месяца – до 30 сентября.

«Суд считает, что в отношении Филонова не может быть изменена мера пресечения на более мягкую. Суд постановил продлить в отношении Андрея Филонова срок содержания под стражей до пяти месяцев 28 суток – до 30 сентября 2019 года», – говорится в решении суда.

Филонов заявил, что следствие насчитало сумму ущерба, чтобы придать тяжесть делу.

«Я уверен, что большинство вопросов снимется по ходу следствия, а то, что не снимется будем доказывать в суде. Для нас понятна абсурдность насчитанных (сумм) ущерба. Сделано это для того чтобы придать тяжесть», – сказал экс-мэр.

Напомним, что Киевский районный суд арестовал экс-мэра Евпатории в начале апреля, его заключили под стражу до 31 мая.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан сотрудниками ФСБ 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в махинациях с земельными участками.

По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету Филоновым, оценивается в 80 млн рублей.





Пятница, 26 июля 2019 г. 756

Источник: Портал Информер