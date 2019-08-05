Суд Севастополя не пустил ПВО на выборы в Заксобрание

5 августа 2019     19
Суд Севастополя не пустил ПВО на выборы в Заксобрание

Севастопольское отделение «Партии Великое Отечество» (ПВО) снято с выборов в Заксобрание на абсолютно законных основаниях. Об этом говорится в решении городского суда Севастополя от 4 августа.

ПВО не собирается подавать апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Таким образом, они потеряли даже призрачные шансы на участие в избирательной кампании. Об этом СМИ сообщил председатель севастопольского отделения ПВО Олег Стародубцев.

«Мы часть подписей отбили, процент брака снизили, но этого не хватило, чтобы партию регистрировали на выборы. Законодательство прописано не для того, чтобы кто-то проходил на выборы, а чтобы существовал фильтр. Это забор с управляемой изнутри калиткой. Если мы выполнил один уровень требований, то появится другой уровень», — сказал Олег Стародубцев.

Напомним, 22 июля Избирком Севастополя принял решение об отказе в регистрации ПВО. Причиной для отказа в регистрации был назвал высокий процент недостоверных подписей.


Понедельник, 5 августа 2019 г. 474

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Очевидец рассказала об участившихся взрывах в Красноярском крае
Очевидец рассказала об участившихся взрывах в Красноярском крае

Взрывы боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края участились. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на местную журналистку …


Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше
Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

Около 20 россиян задержали после драки в понедельник, 5 августа, с фанатами футбольного клуба «Краковия» в польском Кракове. Об этом …


Молодежь Севастополя получила более 4,5 миллионов рублей
Молодежь Севастополя получила более 4,5 миллионов рублей

В текущем году севастопольские студенты посетили Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», …


Стало известно о первой жертве взрыва на артиллерийском складе в Красноярском крае
Стало известно о первой жертве взрыва на артиллерийском складе в Красноярском крае

В результате происшествия на складе боеприпасов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один человек. Об этом сообщил …


ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)
ZBfest-2019 в Севастополе: яркие эмоции гостей «Золотой балки» (ФОТО)

  В четвертый раз на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве отгремел фестиваль вина, гастрономии и музыки. Впервые на ZBFest было свыше 30 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты