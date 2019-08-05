Суд Севастополя не пустил ПВО на выборы в Заксобрание

Севастопольское отделение «Партии Великое Отечество» (ПВО) снято с выборов в Заксобрание на абсолютно законных основаниях. Об этом говорится в решении городского суда Севастополя от 4 августа.

ПВО не собирается подавать апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Таким образом, они потеряли даже призрачные шансы на участие в избирательной кампании. Об этом СМИ сообщил председатель севастопольского отделения ПВО Олег Стародубцев.

«Мы часть подписей отбили, процент брака снизили, но этого не хватило, чтобы партию регистрировали на выборы. Законодательство прописано не для того, чтобы кто-то проходил на выборы, а чтобы существовал фильтр. Это забор с управляемой изнутри калиткой. Если мы выполнил один уровень требований, то появится другой уровень», — сказал Олег Стародубцев.

Напомним, 22 июля Избирком Севастополя принял решение об отказе в регистрации ПВО. Причиной для отказа в регистрации был назвал высокий процент недостоверных подписей.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 474

Источник: Портал Информер