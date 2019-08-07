Суд Севастополя подтвердил снятие партии «Родина» с выборов

Севастопольский городской суд 6 августа принял решение об отказе в удовлетворении иска партии «Родина» к Избиркому Севастополя по поводу отказа в регистрации партии на выборах в Законодательное собрание.

Напомним, партии «Родина» отказали в регистрации из-за грубых нарушений в оформлении подписных листов. Как отметили представители Избиркома Севастополя, на подписных листах отсутствовали даты рождения сборщиков подписей.

По итогам рассмотрения, было принято решение о об отклонении иска партии «Родина».

«В федеральном избирательном законодательстве и законодательстве города Севастополя содержится норма, говорящая о том, что если представлены неполные данные сборщика подписей, в том числе это относится к дате рождения, то, подписи в этих подписных листах считаются недействительными», – пояснили проекту «Выбор-2019» в пресс-службе суда Севастополя.





Среда, 7 августа 2019 г. 343

Источник: Портал Информер