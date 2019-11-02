Суд Севастополя принудил правительство города ликвидировать свалку мусора

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в районе улицы Индустриальная и Камышовского шоссе расположена свалка площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Она состоит из строительных и твердых коммунальных отходов.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на городской департамент по имущественным и земельным отношениям обязанностей провести рекультивацию свалки, которое судом удовлетворено в полном объеме. Однако орган исполнительной власти пытался обжаловать такой вердикт.

«Севастопольский городской суд оставил решение Ленинского районного суда без изменений, а апелляционную жалобу департамента по имущественным и земельным отношениям – без удовлетворения», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мероприятия по рекультивации свалки должны быть проведены в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Ход его исполнения находится на контроле прокуратуры вплоть до реального устранения санитарно-эпидемиологической опасности.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 174

Источник: Портал Информер