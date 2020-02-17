Суд Симферополя отправил в тюрьму двух грабителей

17 февраля 2020     11
Суд Симферополя отправил в тюрьму двух грабителей

Центральный районный суд Симферополя вынес обвинительный приговор двум мужчинам за ограбление почтальонов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденные с применением насилия совершили ряд открытых хищений денежных средств у почтальонов в Симферополе на общую сумму более 479 тыс рублей, которые предназначались для выплаты пенсий», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подсудимых обвиняли по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил одного к семи, а второго к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Понедельник, 17 февраля 2020 г. 42

Источник: Портал Информер

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